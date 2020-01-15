Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Американская компания Apple отказывается предоставлять доступ к смартфонам, которые использовали преступники, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы постоянно помогаем Apple по торговым и многим другим вопросам, а они до сих пор отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркоторговцы и другие преступники. Им следует принять ответственность и помочь нашей великой стране. СЕЙЧАС ЖЕ! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в недостаточном содействии расследованию стрельбы на базе американских ВМС «Пенсакола» в штате Флорида. Компания возразила тем, что предоставила американским силовикам доступ к гигабайтам данных и своевременно отвечала на все запросы ведомств, проводивших расследование.

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