Владивосток, , 03:05 — REGNUM Никаких «революционных» предложений в послании президента РФ Владимира Путина не прозвучит, о проблемах бедности населения он уже заявил, наверняка затронет «международку» и экологию, выразила своё мнение о темах послания главы государства Федеральному собранию в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

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«Нынешнее послание президента, скорее всего, пойдёт по сценарию обращения Владимира Путина к парламентариям образца 2019 года. Этому способствует сразу несколько факторов. Во-первых, это лишь второе послание Владимира Путина с момента его избрания на четвертый срок. Главные векторы развития страны на ближайшие годы были обозначены ещё в 2018 году, с того момента они никоим образом не изменились. Во-вторых, я пока не вижу объективных обстоятельств для появления каких-то «революционных» предложений от президента», — сказала политолог.

Эксперт отметила, что в начале января президент заявил, что в своём послании он сделает акцент на решении проблемы бедности населения и напомнила, что в прошлом году в нескольких регионах, в том числе в Приморском крае, правительство РФ проводило эксперимент в этой области. А вот о каких-либо результатах ничего не известно до сих пор, хотя СМИ активно освещали начало этого процесса.

«Я ожидаю, что проблема бедности вновь будет «подсвечена» в ходе послания, но какие-то конкретные и действенные меры по её преодолению, судя по всему, вряд ли смогли подготовить.

Безусловно, значимую часть послания займёт международная повестка в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. Однако и здесь ничего кардинального ждать не стоит. Последние дни показывают, что едва вспыхнувший конфликт между США и Ираном пошёл по пути стабилизации. Правительства двух стран хорошо осознают последствия эскалации этого конфликта, поэтому каких-то экстренных дипломатических и уж тем более военных усилий от России в регионе в этот раз не потребуются», — добавила Наталья Коломейцева.

Также по мнению политолога, Владимир Путин не обойдёт вниманием и глобальных экологических проблем, о которых он уже говорил в конце 2019 года, тем более, что многих они и правда сильно беспокоят.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Это уже 26-е послание президента Федеральному собранию.