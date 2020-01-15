Нью-Дели, , 02:32 — REGNUM В России дедолларизацию экономики рассматривают как один из вариантов ответа на проводимую Соединёнными Штатами непредсказуемую экономическую политику, заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

По словам главы МИД, уход от привязки к доллару во взаиморасчётах — объективная реакция на всё более агрессивное задействование Вашингтоном финансовых инструментов санкционного давления.

«Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей», — сказал министр.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия уходит от использования доллара США как от платежного инструмента потому, что должна себя обезопасить.

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