Шанхай, Китай, , 02:30 — REGNUM Шанхай разорвал побратимские отношения со столицей Чехии Прагой, сообщили в Управлении иностранных дел города, передает 14 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в управлении, правительство Праги раз за разом делало неверные шаги в отношение Тайваня, а также прочие крупные действия, которые нарушают базовые интересы Китая и приводят к вмешательству во внутренние дела Китая, а самое главное, нарушают принцип «одного Китая».

Муниципальные власти и народ Шанхая жестко осуждают и протестуют против поведения Праги, говорится в заявлении. Покуда политические предпосылки и основания для обменов между двумя городами исчезли, Шанхай принял решение немедленно прекратить побратимские отношения и остановить любые официальные обмены с Прагой.

Отметим, что Шанхай и Прага стали городами-побратимами в мае 2017 года. Теперь же Прага исчезла из списка шанхайских побратимов на официальном сайте правительства города. Причина тому — заключение Прагой договора о партнерстве с тайваньским Тайбэем.

Напомним, что принцип «одного Китая» подразумевает существование лишь одного государства-представителя китайского Народа. И КНР, и Тайвань трактуют это в свою пользу, формально придерживаясь этому принципу. КНР, в свою очередь, последовательно не признает существование независимого Тайваня.