Тобрук, Ливия, , 02:15 — REGNUM Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия. Об этом 14 января сообщает телеканал Al Ghad.

«Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются», — заявил он, подчеркнув, что причиной этого является поддержка Турцией «террористов и боевиков на ливийской территории».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отказался в Москве подписывать договор о перемирии, под которым поставил свою подпись глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. Следующая встреча Хафтара и Сараджа, предположительно, состоится на конференции по Ливии в Берлине 19 января.

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