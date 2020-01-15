Тирасполь, , 02:02 — REGNUM Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска Молдавии. Как передает ИА REGNUM, об этом шла речь на встрече переговорщиков сторон Виталия Игнатьева и Александра Фленки, а также на заседании Высшего совета безопасности ПМР.

Молдавский переговорщик Александр Фленкя объяснил это некими двусторонними «договоренностями» с Украиной. На встречах отмечалось, что из Приднестровья на Украину или в Молдавию на номерах и с водительскими правами ПМР можно проехать в обычном порядке, как и прежде. Препятствий с украинской стороны нет, а автомобили с приднестровскими номерами не пропускают именно сотрудники Пограничной полиции Молдавии.

При этом Виталий Игнатьев подчеркнул, что решение по нейтральным номерам сейчас «работает не в полной мере из-за отказа Кишинёва от подписанных договорённостей».

«Молдавские пограничные службы препятствуют проезду приднестровских граждан на автомобилях с приднестровскими номерными знаками или даже номерами нейтрального образца, но при наличии водительского удостоверения, выданного в Приднестровье», — отметил в свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский.

«Если к номерным знакам вопросы были и ранее, то к водительским удостоверениям вопросов не было никогда. Сейчас они появились. Это явное нарушение ранее достигнутых договорённостей о взаимном признании документов», — добавил глава государства.