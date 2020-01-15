Киев, , 01:51 — REGNUM Международные эксперты приступят к расшифровке бортовых самописцев погибшего под Тегераном украинского самолета Boeing 20 января, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телеканала ТСН.

Он заявил, что работа по расшифровке бортовых самописцев будет проходить на Украине, для чего 15 января в Киев прибудут специалисты из различных стран, в том числе и Ирана.

«20 числа начнется расшифровка черных ящиков», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассматривает версию умышленного удара иранских сил ПВО по самолету Boeing. Напомним, ранее Иран признал, что сбил по ошибке украинский пассажирский самолет Boeing 8 января 2020 года.

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