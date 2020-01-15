Гватемала, , 01:44 — REGNUM Новый президент Гватемалы Алехандро Гьяматтеи решил не переносить посольство страны в Израиле из Иерусалима, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя политика.

Таким образом, как отмечает агентство, новый президент Гватемалы сохраняет преемственность по отношению к предыдущему главе государства. При этом Reuters утверждает, что этот шаг был принят под давлением президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Гватемала заявила о намерениях открыть свое посольство в столице Индонезии Джакарте. Эта мера позволит укрепить сотрудничество между странами и нарастить товарооборот.

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