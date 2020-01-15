Бухарест, , 01:42 — REGNUM Бывший депутат от Демпартии Молдавии и ближайший соратник беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Константин Цуцу скрывается в Румынии. Как сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии, такую информацию в Кишиневе получили из офиса Интерпола в Бухаресте, передает ИА REGNUM.

Там отметили, что в августе прошлого года Цуцу пешком пересек молдавско-румынскую границу, но несмотря на то, что его разыскивают в Молдавии и России, Румыния не выдаст его, поскольку у него есть гражданство Румынии.

В то же время в Бухаресте предложили молдавским властям отправить запрос об исполнении решения молдавского суда на территории Румынии. В Молдавии Цуцу обвиняют в вымогательстве, и объявили его в розыск.

А российские правоохранительные органы обвиняют его в участии в международном наркокартеле, созданном под руководством Плахотнюка, и тоже объявили в розыск.