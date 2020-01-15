Страсбург, Франция, , 01:36 — REGNUM Существенно «более плохой», чем ранее, назвал обстановку в Ливии глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая 14 января транслировалась службами ЕС.

«Ситуация в Ливии перешла от плохой к еще более худшей, но, возможно, в ближайшие дни у нас будет некоторая небольшая надежда», — сказал он.

Ранее в Москве прошли переговоры между сторонами военного конфликта в Ливии. В них приняли участие глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава ливийского Правительства национального согласия Фаиз Саррадж. На встрече обсуждалась возможность и условия деэскалации конфликта, однако итоговый документ о перемирии был подписан не всеми сторонами. Хафтар, в частности, взял паузу и пока не подписал документ.

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19 января в Берлине пройдет конференция по мирному урегулированию в Ливии. В конференции примут участие и представители России — официальное приглашение от Германии поступило 14 января.

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