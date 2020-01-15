Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер в ходе пресс-конференции 14 января отказался отвечать на вопрос о том, сколько конкретно американских посольств могли стать объектами для атак со стороны иранского генерала Касема Сулеймани.

«Послушайте, на прошлой неделе я много говорил об Иране, мне больше нечего добавить к этому», — ответил он журналисту.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что атаки готовились на четыре посольства. Вместе с тем сам Эспер не смог подтвердить эту информацию. В американской прессе, в свою очередь появилась информация, что разведка не обладает конкретной информацией о том, когда и где может произойти нападение.

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Добавим, что удар США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, из-за которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани, послужил причиной нового обострения на Ближнем Востоке. В ответ Иран нанёс ракетный удар по двум американским объектам в Ираке.

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