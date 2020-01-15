Дамаск, , 01:14 — REGNUM Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что ракетному удару подвергся военный аэродром Т-4 на востоке провинции. Отмечается, что средства ПВО Сирии смогли отразить атаку и поразить несколько воздушных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря вооруженные силы Сирии отбили две атаки террористов в провинции Идлиб. Сирийские войска смогли уничтожить до 30 террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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