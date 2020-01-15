Триполи, , 00:43 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибудет в столицу Германии Берлин для участия в конференции по мирному урегулированию в Ливии, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на осведомленные источники.

«Хафтар решил принять приглашение и отправится в Берлин», — сообщили источники.

Пока официальный подтверждений этой информации от самого Хафтара или командования ЛНА не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине пройдет конференция по мирному урегулированию в Ливии. В конференции примут участие и представители России — официальное приглашение от Германии поступило 14 января.

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