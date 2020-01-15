Лима, , 00:19 — REGNUM Верховный суд Перу признал законным решение президента страны Мартина Вискарры распустить Конгресс, сообщает агентство Reuters.

Суд постановил, что Вискарра не превышал полномочий, принимая решение о роспуске парламента. Это означает, что досрочные выборы в Конгресс Перу пройдут 26 января на законных основаниях.

«Наше правительство всегда уважало конституцию», — написал Вискарра в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2019 года президент Перу Мартин Вискарра принял решение распустить Конгресс страны. Согласно соцопросам, большинство жителей Перу — 84% — поддержали решение президента.

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