Каир, , 23:56 — REGNUM Названы условия, на которых глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласится подписать договор о перемирии с Триполи, передаёт 14 января Al Arabiya.

По словам Хафтара, он согласится подписать договор о перемирии, если в нём будет прописано, что за период от полутора до трёх месяцев (45—90 дней) группировки в Ливии должны сдать всё своё оружие. Причём ЛНА должна контролировать это.

Также он отметил, что ЛНА намерена создать совместно с ООН комиссию по учёту и контролю за сдаваемым в Ливии оружием.

Кроме того, Хафтар не желает посредничества Анкары в урегулировании ливийского конфликта, обвиняя Турцию в поставках в Ливию террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хафтар отказался в Москве подписывать договор о перемирии, под которым поставил свою подпись глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. Следующая встреча Хафтара и Сараджа, предположительно, состоится на конференции по Ливии в Берлине 19 января.

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