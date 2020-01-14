Иерусалим, , 23:42 — REGNUM Запустить в ООН механизм автоматических санкций против Ирана призвал западные страны израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили 14 января в его пресс-службе.

Израильской стороне, отметил Нетаньяху, известно, что Иран намерен предпринять по ядерному оружию. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы Тегеран реализовал свои планы по получению ядерного оружия.

Нетаньяху «Призываю лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций в ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий заявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках этого договора. В Тегеране назвали эти действия стратегической ошибкой партнёров по ядерной сделке.

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