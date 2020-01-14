, 23:39 — REGNUM Иракская военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, в которой находятся и американские военные, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Sumariya.

По данным телеканала, обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня. При этом все выпущенные по базе ракеты взорвались в ее окрестностях, не нанеся существенного урона.

Сведений о пострадавших среди иракских и американских военных не поступало.

Стоит отметить, что база Эт-Таджи уже подвергалась ракетному обстрелу 29 декабря 2019 года, после того как американские войска нанесли удары по лагерям шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби».