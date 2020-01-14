Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведёт к санкциям. Так что мы советуем своим партнёрам не делать таких покупок», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, на днях член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карима Алауи сообщил, что Тегеран обсуждает с Москву закупку ракетных систем С-400. При этом он отметил, что ЗРК необходимы «в свете того, что США много раз разочаровывали Ирак» и не оказывали содействия в получении страной необходимых вооружений.

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