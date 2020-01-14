Бейрут, , 23:38 — REGNUM Столкновения между участниками акции протеста и силовиками начались в столице Ливана, Бейруте. Трансляцию происходящего ведёт в прямом эфире ливанский телеканал LBC.

Протестующие блокировали дороги у здания центробанка подожжёнными мусорными баками и стали закидывать полицейских камнями. Силовики применяют для разгона демонстрантов слезоточивый газ. К месту столкновений прибывают новые группы манифестантов и подкрепление со стороны силовиков. Также к месту происшествия прибывают машины скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.

Кроме центральных улиц в Бейруте участники акций протеста блокировали автотрассу, ведущую в Дамаск и движение возле пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.

Участники демонстраций требуют от властей Ливана, в частности, от вновь назначенного премьер-министра Хассана Дияба, назначения нового правительства страны в течение 48 часов, в противном случае манифестанты угрожают перейти к более радикальным действиям.

Напомним, акции протеста в Ливане начались после решения правительства ввести новые налоги. Продолжительные демонстрации привели к отставке премьер-министра страны Саада Харири. Президент страны Мишель Аун назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако до сих в стране не сформировано правительство, способное удовлетворить все политические стороны.

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