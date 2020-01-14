Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Вывод американских войск из Ирака приведёт к уходу с этой территории и остальных сил так называемой антитеррористической коалиции. Об этом 14 января сообщил представитель Госдепа по Ближнему Востоку Джоуи Худ в ходе выступления в Институте Ближнего Востока.

По словам Худа, уйдут американцы — уйдут и партнёры по коалиции. Также уйдут из региона и инвесторы.

Худ «В таком случае крайне вероятно, что вернётся ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам американского дипломата, идею вывода контингента из Ирака нужно подробно обсуждать.

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Напомним, вопрос о возможном выводе американского контингента из Ирака в очередной раз оказался в центре внимания руководства США после обострения обстановки на Ближнем Востоке, чему активно способствовали сами Штаты.

В итоге иракские власти приняли резолюцию о том, что иностранные военные должны покинуть страну. При этом американская сторона заверяет, что Багдад готов вести переговоры о том, чтобы не выдворять военных США.

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