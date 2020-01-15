Вашингтон, , 11:00 — REGNUM В США выдвинута инициатива, запрещающая лицам, не достигшим 21 года, приобретать сматрфоны.

В законопроекте, предложенном сенатором из штата Вермонт и представителем Демократической партии Джоном Роджерсом, говорится, что те лица, которым нет ещё 21 года, недостаточно зрелы, чтобы курить или владеть оружием, следовательно, они также не должны владеть мобильным телефоном. В законопроекте в качестве причин для его предложения приводятся автокатастрофы с летальным исходом и издевательства среди подростков.

« Использование мобильных телефонов во время вождения автомобиля является одной из основных причин гибели подростков в Соединенных Штатах », — говорится в законопроекте.

« Молодые люди часто используют сотовые телефоны, чтобы запугивать и угрожать другим молодым людям, что нередко приводит к самоубийствам жертв такого запугивания ».

Законопроект предусматривает наказание за хранение или использование мобильного телефона любым лицом моложе 21 года в виде тюремного заключения сроком до года и штрафа в размере 1000 долларов.

В последние годы в штате Вермонт были приняты законы, повышающие минимальный возраст курения до 21 года и запрещающие продажу огнестрельного оружия лицам моложе 21 года.

Ни один штат до сих пор не устанавливал минимальный возраст для владения мобильным телефоном, но 38 штатов запрещают использование мобильных телефонов подростками за рулем автомобиля.

Сенатор Роджерс, убежденный сторонник прав на оружие, сказал Times Argus, что он представил свой законопроект для того, чтобы сделать акцент на огнестрельном оружии, заявив, что Законодательное собрание «похоже, стремится отнять у нас права на Вторую поправку».

«У меня нет иллюзий, что это пройдет. Я бы, наверное, сам за это не голосовал», — сказал он газете.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия и начиная с XIX века является предметом бурных обсуждений, основная тема которых — разрешение на хранение оружия дома гражданским населением и ограничения на такое хранение.

Сенатор явно хочет сыграть на противоречиях поправок к обсуждаемому закону, приравнивая мобильные телефоны к оружию. Он прекрасно понимает, что экономическое лобби производителей мобильных устройств не позволит законопроекту дойти до слушаний в Сенате США.

От использования смартфонов во время вождения автомобиля гибнут не только подростки и не только в США. Гибнут также пешеходы всех возрастов, которые отвлекаются на гаджеты во время перехода улицы с интенсивным движением.

По мнению российских ученых, смартфон наносит подрастающему поколению не только опосредованный вред в виде ДТП, но и прямой — раннее облучение электромагнитными полями, по их мнению, деформирует нервную систему. Так, в результате проведенного исследования выяснилось, что при использовании смартфона детьми у последних замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память.

Санитарные нормы по мобильной связи были выпущены в 2003 году. В них прописано, что использовать сотовую связь детям до 18 лет не рекомендуется:

«6.9. В целях защиты населения — пользователей подвижных (мобильных) станций сухопутной радиосвязи — рекомендуются следующие мероприятия:

— максимально возможное сокращение времени пользования мобильной радиостанцией;

— ограничение возможности использования подвижных радиостанций лицами, не достигшими 18 лет, женщинами в период беременности, людьми, имеющими имплантированные водители ритмов».

Рекомендация — не закон. Пока набирающий темпы рынок мобильных гаджетов и мировая финансовая олигархия диктуют свои условия жизни населению планеты, наши дети не будут защищены от мобильной угрозы, такой притягательной и интеллектуальной.

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