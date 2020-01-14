Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что инфраструктура связи от китайского производителя Huawei является не менее опасной, чем от программы, производившиеся в СССР. Об этом Помпео заявил выступая в Калифорнии перед представителями технологической индустрии.

Помпео заявил, что совершенно недопустимо использовать оборудование, особенно в критически важныз областях, которому нельзя доверять. Именно поэтому власти США требуют отказа от любого использования оборудования китайской компании Huawei.

Для пояснения он отметил, что использование оборудования Huawei это все равно, если бы на американские компьютеры времен холодной войны начали устанавливать советское программное обеспечение.

«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — сказал Помпео.

Госсекретарь убежден, что к технологиям и информации, которая идет по сетям Huawei, будет иметь прямой доступКоммунистическая партия Китая.