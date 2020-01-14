Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Процедура импичмента американского президента Дональда Трампа в Сенате США, вероятно, начнётся 21 января 2020 г. Об этом сообщил 14 января журналистам лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл.

Он уточнил, что законодателям, чтобы начать этот процесс, предстоит «пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в палате представителей США 14 января заявили, что 15 января передадут в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампу.

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