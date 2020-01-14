Нью-Дели, 14 января 2020, 22:45 — REGNUM Стратегической ошибкой является решение европейских участников ядерной сделки задействовать механизм урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил 14 января иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
В ходе ирано-германских переговоров в Нью-Дели глава МИД Ирана сказал:
Напомним, Москва осудила решение Германии, Франции и Великобритании запустить механизм урегулирования споров в рамках СВПД, назвав их повышающими риск разрушения договора. При этом руководство европейской дипломатии сочло обращение евротройки правомочным.
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