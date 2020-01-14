Вашингтон, , 22:26 — REGNUM О том, что военный конфликт России и Китая был бы опасен для США, заявил 14 января глава штаба Сухопутных войск Соединённых Штатов Джеймс Макконвилл в ходе выступления в Атлантическом совете.

Макконвилл «Никто не хочет допустить обмена ядерными ударами между великими державами».

Отметим, что как в Москве, так и в Пекине на высочайшем уровне заявляют о дружеских двусторонних отношениях. При этом из Вашингтона не раз звучали заявления, что как Россия, так и Китай являются угрозой национальной безопасности США.

Читайте ранее в этом сюжете: Российско-китайские отношения непоколебимы — Путин