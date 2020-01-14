Москва, , 22:10 — REGNUM Отказаться от деструктивных действий по ядерной сделке с Ираном призвала Москва европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя решение Великобритании, Германии и Франции запустить механизм разрешения споров, предусмотренный § 36 СВПД, а также их обращение по этому поводу к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в российском ведомстве отметили:

«Не видим для такого шага никаких оснований. Не исключаем, что непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится».

Российская сторона напомнила, что Тегеран полностью соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол.

«Настоятельно призываем «евротройку» не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы «ядерной сделки», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель одобрил решение Лондона, Берлина и Парижа задействовать 36-й параграф СВПД о механизме разрешения споров.

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