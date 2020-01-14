Вашингтон, , 21:49 — REGNUM США начнут реализацию программ по оказанию военной помощи Украине в феврале 2020 года, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщило 14 января информационное агентство Укринформ.

«Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало», — рассказал он.

Основной упор будет сделан на усиление военно-морских сил Украины, отметил посол.

«Главный приоритет, который был определён в двусторонних консультациях между министерством обороны Украины и Пентагоном — это усиление украинского флота. Есть такой термин как «москитный флот», то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Чёрном и Азовском морях», — сообщил дипломат.

Ельченко напомнил, что Пентагон запланировал потратить в 2020 году на украинскую оборону $250 млн, кроме того, Госдеп США выделит Украине ещё $448 млн, из которых $115 пойдут на безопасность.

«Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн», — подчеркнул посол.

По его данным, с момента начала гражданской войны на Украине США выделили $1,6 млрд помощи, что составляет 92% всей помощи, оказанной Украине другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что сотрудничество США с украинскими формированиями позволяет лучше понять российскую военную тактику и технику.

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