Вашингтон, 14 января 2020, 21:49 — REGNUM США начнут реализацию программ по оказанию военной помощи Украине в феврале 2020 года, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщило 14 января информационное агентство Укринформ.
Основной упор будет сделан на усиление военно-морских сил Украины, отметил посол.
Ельченко напомнил, что Пентагон запланировал потратить в 2020 году на украинскую оборону $250 млн, кроме того, Госдеп США выделит Украине ещё $448 млн, из которых $115 пойдут на безопасность.
По его данным, с момента начала гражданской войны на Украине США выделили $1,6 млрд помощи, что составляет 92% всей помощи, оказанной Украине другими государствами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что сотрудничество США с украинскими формированиями позволяет лучше понять российскую военную тактику и технику.
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