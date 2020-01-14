Нью-Йорк, США, , 21:35 — REGNUM Участия представителей обеих конфликтующих сторон ожидает ООН на берлинской встрече по Ливии, сообщил 14 января журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Мы ожидаем самого высокого уровня участия».

Также представитель генсека ООН призвал противоборствующие стороны в Ливии соблюдать объявленное с 12 января перемирие.

Читайте также: Глава МИД Германии надеется, что ливийцы смогут договориться в Берлине

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приглашены к участию в международной конференции по Ливии в Берлине 19 января 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва и Китай обсудили ситуацию в Ливии