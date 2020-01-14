Нью-Йорк, США, 14 января 2020, 21:35 — REGNUM Участия представителей обеих конфликтующих сторон ожидает ООН на берлинской встрече по Ливии, сообщил 14 января журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Также представитель генсека ООН призвал противоборствующие стороны в Ливии соблюдать объявленное с 12 января перемирие.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приглашены к участию в международной конференции по Ливии в Берлине 19 января 2020 г.
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