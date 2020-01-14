Страсбург, Франция, , 21:25 — REGNUM Франция, Германия и Великобритания правильно задействовали механизм урегулирования споров по ядерной сделке с Ираном, заявил 14 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своём выступлении на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Боррель сказал, что Париж, Берлин и Лондон правомочно задействовали механизм урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка с Ираном).

Боррель «Я как координатор договора считаю, что Иран не выполняет своих обязательств в ядерной сфере».

Он добавил, что будет делать всё, чтобы Тегеран вернулся к выполнению обязательств. Европейский дипломат подчеркнул, что договор «играет ключевую роль в том, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия».

Напомним, европейские участники СВПД заявили, что задействовали механизм разрешения споров в рамках договора. В Тегеране отметили, что считают договор важным, что его нужно сохранить и что это во многом зависит от европейцев.

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