Киев, , 21:28 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщило 14 января информационное агентство Украинские новости.

Поводом для возбуждения дела стало заявление 11 депутатов Верховной рады, которое в конце 2019 года было направлено в НАБУ.

Парламентарии сообщили правоохранителям, что Порошенко и его окружение, возможно, совершили преступления и попросили НАБУ возбудить дело по статьям «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», а также «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём». Однако полученные сведения не были внесены в единый реестр досудебных расследований, и дело не возбудили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, чьё ведомство расследовало уголовные дела в отношении Порошенко.

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