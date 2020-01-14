Москва, , 21:01 — REGNUM Урегулирование ситуации в Ливии обсудили на встрече 14 января в Москве заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэем, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Российская и китайская стороны обсудили состоявшиеся 13 января в Москве межливийские переговоры и предстоящую конференцию по Ливии в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия будут участвовать в берлинской конференции по Ливии, где также ждут ливийских представителей противоборствующих сторон.

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