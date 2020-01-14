Нью-Йорк, США, 14 января 2020, 20:51 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка с Ираном) нужно сохранить, сообщил 14 января журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке участники СВПД обеспокоены планами Тегерана по ядерной программе.
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