Москва, , 20:45 — REGNUM Около 500 тысяч граждан Украины получили российское гражданство в 2019 году. Об этом сообщила 14 января начальник главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

В 2018 году, согласно данным МВД, обладателями российских паспортов стали 270 тысяч граждан Украины. «Это не только за счёт Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путинподписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

В частности, срок рассмотрения заявок для данных категорий лиц был сокращён до трёх месяцев, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

В июле Владимир Путин подписал указ, распространяющий аналогичный порядок предоставления гражданства на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.