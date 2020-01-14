Москва, , 20:44 — REGNUM На сегодняшний день Иран вызывает сочувствие как жертва крупной державы в лице США. Об этом 14 января в ходе экспертной дискуссии «США — Иран: пределы эскалации» заявил академик, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

«Если раньше на Ближнем Востоке боялись Ирана, то теперь ему сочувствуют, как всем жертвам крупных держав», — сказал Наумкин.

По его словам, Иран производит впечатление страны, которая хоть и создаёт высокоточное оружие, но действует очень гуманно и не желает никого убивать.