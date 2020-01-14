Киев, , 20:27 — REGNUM Версия о том, что иранские ПВО целенаправленно сбили украинский Boeing, должна быть проверена, заявил 14 января помощник президента Украины Андрей Ермак, пишет «Украинская правда».

Ермак «Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта, что самолет был сбит, и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам ещё предстоит установить, было ли это ошибкой или всё же умыслом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран заявил, что Boeing был сбит 8 января 2020 г. ПВО по ошибке, поскольку в это время иранские военные готовились отразить ракетные атаки американцев. Киев потребовал от Тегерана официальных извинений.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада Украины потребовала от Ирана извинений