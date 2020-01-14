Киев, 14 января 2020, 20:27 — REGNUM Версия о том, что иранские ПВО целенаправленно сбили украинский Boeing, должна быть проверена, заявил 14 января помощник президента Украины Андрей Ермак, пишет «Украинская правда».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран заявил, что Boeing был сбит 8 января 2020 г. ПВО по ошибке, поскольку в это время иранские военные готовились отразить ракетные атаки американцев. Киев потребовал от Тегерана официальных извинений.
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