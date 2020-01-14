Москва, , 20:22 — REGNUM Обе противоборствующие силы в Ливии хотят подойти к переговорам в Берлине 19 января с сильными позициями. Об этом 14 января в ходе экспертной дискуссии «США — Иран: пределы эскалации» заявил академик, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По его словам, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар смог добиться военных успехов против Правительства национального согласия, тогда как Фаиз Сарадж нанёс оппоненту оскорбление, заявив, что не сядет с ним за стол переговоров.

Наумкин также обратил внимание на посредническую совместную роль России и Германии в стремлении урегулировать внутриливийский кризис. Он отметил, что Россия теперь нужна Германии не только по газовой причине, но и для решения региональных проблем.