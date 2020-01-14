Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 15 января передаст в Сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сегодня, 14 января, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

Напомним, что еще в декабре 2019 года палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса.

При этом объявить импичмент Трампу в палате представителей удалось только потому, что ее контролируют демократы — непримиримые политические враги Трампа.

Однако в Сенате большинство за республиканцами, которые не собираются сдавать своего президента.

Демократы, понимая это, затягивали передачу дела в Сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в Сенате приняло их требования по проведению процесса. Но республиканцы в Сенате позиций не уступили, и теперь демократам ничего не остается, как передать дело об импичменте в Сенат, который с большой долей вероятности не утвердит вердикт. Голосование может состояться в самые ближайшие дни.