Вашингтон, , 20:12 — REGNUM О своих планах выступать защитником на процессе по импичменту американского президента Дональда Трампа сообщил его адвокат Рудольф Джулиани, передаёт 14 января CNN.

Уточняется, что Джулиани в общении с Трампом настаивал, чтобы президент включил его в команду его защиты в Сенате, поскольку адвокат, как никто, располагает информацией о делах президента и о самом процессе.

По мнению источников CNN, Джулиани могут не допустить до работы защитника Трампа в процессе по импичменту, поскольку он замешан в самом скандале, ставшем поводом к разбирательству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о передаче обвинительного заключения против Трампа из Палаты представителей в Сенат будет принято 15 января — депутаты нижней палаты будут голосовать по этому вопросу.

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