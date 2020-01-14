Лондон, 14 января 2020, 19:48 — REGNUM В случае аннулирования Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка) его нужно будет заменить на другое соглашение по ядерной программе Ирана — например, на такое, какое предлагает президент США Дональд Трамп, заявил 14 января британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт ВВС.
Комментируя возможный вариант, когда от действующей ядерной сделки придётся отказаться, Джонсон заявил:
Британский премьер-министр отметил, что, по мнению Вашингтона, СВПД устарел.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран призывает участников СВПД сделать всё возможное, чтобы сохранить договор в силе — несмотря на выход Вашингтона.
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