Псков, , 19:42 — REGNUM В Псковской области разработали областной законопроект, ограничивающий на территории региона оптовую и розничную торговлю бестабачной никотинсодержащей продукцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, законопроект сегодня, 14 января, внёс в Псковское областное собрание депутатов губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В псковской администрации пояснили, что на территории России установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом), но «в последнее время в продаже появилась жевательная и сосательная никотинсодержащая продукция без содержания табака, при этом некоторые производители заменили табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси, что позволяет обойти существующий запрет на торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом)».

Особая опасность в том, что концентрация никотина в такой продукции в среднем составляет 40−60 мг (в обычной сигарете — до 1,5 мг), а из-за своей доступности, дешевизны и свободной продажи она становится популярной у подростков, что приводит к привыканию в употреблении.

В администрации Псковской области также подчеркнули, что разработали свой областной закон, несмотря на то, что полный запрет на продажу подобных смесей предусматривает федеральный законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе.

«До его утверждения региональный закон позволит установить ограничение на распространение никотиносодержащей продукции на территории региона», — пояснили в псковской областной администрации.