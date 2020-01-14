Хартум, , 19:36 — REGNUM В рядах Служб общей разведки Судана произошёл мятеж, заявил 14 января официальный представитель суданского правительства Фейсал Мухаммед Салех в эфире государственного телевидения.

По словам Салеха, мятеж подняли представители сил оперативного управления Службы общей разведки. Ряд подразделений этого управления организовал перекрытие дорог.

Мятежники открыли стрельбу в воздух. Никто в результате этих событий не погиб, участников мятежа власти призывают сдаться.

Читайте также: В столице Судана слышны выстрелы — СМИ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Судана днём 14 января распространили информацию о перестрелке в Хартуме между сотрудниками оперативного управления разведслужб и полицией. В столице закрыт международный аэропорт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане закрыт столичный аэропорт