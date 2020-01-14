Берлин, 14 января 2020, 19:25 — REGNUM Стороны конфликта в Ливии, возможно, достигнут соглашения на предстоящей встрече в Берлине, сообщил 14 января германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщает DPA.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая международная встреча по Ливии состоится в Берлине 19 января 2020 г. На переговоры приглашены глава Правительства национального согласия и командующий Ливийской национальной армией.
Россия официально приглашена на конференцию. Также в мероприятии примут участие представители европейских и африканских стран, Китая и Соединённых Штатов.
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