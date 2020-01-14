Афины , , 19:14 — REGNUM Греческая сторона намерена принять участие в берлинской конференции по ливийской проблематике. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас в ходе брифинга.

По его словам, Греция сделала запрос на участие в конференции. Вместе с тем, Пестас отметил, что греческая сторона старается продвигать своё присутствие на всех уровнях.

Он также подчеркнул, что Греция видит политическое разрешение конфликта в Ливии и выступают против военного сценария.