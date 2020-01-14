Минск, , 19:08 — REGNUM Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что государственная Белорусская нефтяная компания разослала коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Sputnik.

Крутой рассказал, что все коммерческие службы белорусских заводов, входящих в Белорусскую нефтяную компанию, находятся на переговорах практически в ежедневном режиме.

«Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — сказал вице-премьер Белоруссии.

Он подчеркнул, что рассматриваются все возможные страны: Азербайджан, Казахстан, страны Прибалтики, Польша и даже Украина.

Также белорусский чиновник пояснил, что проблемой при попытке заключения нового российско-белорусского контракта на поставку нефти стал вопрос премии к рыночной цене. Минск отказался платить премию в прежнем объеме — $10 с тонны нефти.

Напомним, что Белоруссия закупала нефть только у России по льготным ценам. Однако после того, как заключить новый контракт не удалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился найти альтернативные источники поставки нефти.