Москва, , 18:58 — REGNUM Подготовку берлинской конференции по Ливии обсудил в Москве заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов с германским послом Гезой Андреасом фон Гайром, сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ.

«В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и вокруг неё с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине», — сообщили в российском ведомстве.

Отмечается, что Богданов рассказал фон Гайру об итогах межливийских мирных переговоров, состоявшихся в Москве 13 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россию официально пригласили на конференцию по Ливии в Берлин (состоится 19 января 2020 г.).

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