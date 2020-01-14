Вашингтон, , 18:57 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении КНДР. Об этом сообщило 14 января министерство финансов США.

Как уточняется, ограничительные меры введены в отношении северокорейской компании Korea Namgang Trading Corp и китайской Beijing Sukbakso.

Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.

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