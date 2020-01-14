Москва, 14 января 2020, 18:41 — REGNUM В отличие от США, в Иране есть демократия, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Tasnim, власти Ирана арестовали по меньшей мере 30 человек, вышедших на улицы в знак протеста против уничтожения украинского самолёта в небе над Исламской Республикой.
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