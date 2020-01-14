Москва, , 18:41 — REGNUM В отличие от США, в Иране есть демократия, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном.

«Между Ираном и США есть одна принципиальная и фундаментальная разница, которую мы видим. В Иране есть демократия. Я эту демократию не люблю, она не моя ни минуты, но она есть и реально работает. И политическую борьбу внутри Ирана можно сравнить с политической борьбой внутри Италии. Это очень сложно. И нынешние демонстрации (демонстрации, устроенные в связи с гибелью украинского самолета, сбитого ПВО Ирана — прим. ИА REGNUM) нужно сравнивать с демонстрациями, вызванными убийством генерала Сулеймани», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Tasnim, власти Ирана арестовали по меньшей мере 30 человек, вышедших на улицы в знак протеста против уничтожения украинского самолёта в небе над Исламской Республикой.

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