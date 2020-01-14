Москва, , 18:26 — REGNUM Просьбы предоставить сотрудникам российского посольства доступ к дипсобственности РФ в США были многократно направлены Москвой Вашингтону, сообщил 14 января журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Иванов «Прорабатываются юридические аспекты. Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему».

Напомним, скандал с арестом в США российской дипсобственности разразился в сентябре 2017 г.

Закрыты на территории Штатов были генеральное консульство РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния), торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Генконсульство в Сан-Франциско и торговое представительство являются российской государственно собственностью.

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