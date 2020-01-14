Калининград, , 18:14 — REGNUM За реализацией национальных проектов в Калининградской области можно будет следить в режиме живого времени. Как сообщила сегодня, 14 января, пресс-служба регионального правительства, министерство экономического развития, промышленности и торговли разработало и запустило специальный ресурс, который содержит информацию о всех национальных проектах, которые реализуются в регионе.

«Портал обобщает все материалы о реализации нацпроектов в нашем регионе: их краткое описание, бюджет и уровень освоения средств, цели нацпроектов, карту объектов», — пояснил глава областного минэкпрома Дмитрий Кусков, представляя платформу http://prioritet.today/.

В регионе в настоящий момент всего реализуется 11 нацпроектов, ещё один — «Наука» — относится к компетенции федерального уровня.