Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает с инициативой оживления, активизации формата Женевских переговоров и возвращения ему первоначальной политической нагрузки. Так президент прокомментировала ситуацию у так называемой «линии оккупации», где, по информации службы госбезопасности Грузии, продолжаются процессы «незаконной бордеризации». Единственным путем решения проблемы Саломе Зурабишвили называет дипломатический путь. Комментарий президента распространила ее пресс-служба.

«Мы не контролируем эти территории, значит, они находятся вне нашего контроля и действия наших рычагов. Это значит, что у нас есть единственный путь — дипломатический, и мы должны начать более активные дипломатические действия. Я неоднократно говорила о том, что мы должны оживить, активизировать, поднять Женевский формат и вернуть ему политическую нагрузку. Мы должны еще активнее работать в двустороннем дипломатическом направлении. Наш путь — это использование всех мирных и дипломатических рычагов», — заявила президент.

Комментарий президента Саломе Зурабишвили распространила ее пресс-служба.