Тбилиси, 14 января 2020, 18:10 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает с инициативой оживления, активизации формата Женевских переговоров и возвращения ему первоначальной политической нагрузки. Так президент прокомментировала ситуацию у так называемой «линии оккупации», где, по информации службы госбезопасности Грузии, продолжаются процессы «незаконной бордеризации». Единственным путем решения проблемы Саломе Зурабишвили называет дипломатический путь. Комментарий президента распространила ее пресс-служба.
Комментарий президента Саломе Зурабишвили распространила ее пресс-служба.